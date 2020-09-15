Около тонны дикорастущей конопли уничтожили в Подмосковье

В Подмосковье уничтожили около тонны конопли Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ленинском округе Подмосковья полиция уничтожила около тонны дикой конопли, которая разрослась более чем на гектар. Операция была проведена в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мак», сообщили в ГУ МВД по региону.

«В ходе рейда обнаружено два участка, расположенных недалеко от деревни Богданиха и поселка Расторгуево, общей площадью более одного гектара, с дикорастущей коноплей», - цитирует сообщение пресс-службы главка интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В общей сложности на двух участках было скошено и сожжено боле тысячи кустов этого растения.

«По результатам исследования, изъятые образцы растений содержат тетрагидроканнабинол и являются наркотическим средством — марихуаной», — приводит слова начальника пресс-службы областного главка МВД Татьяны Петровой РИАМО.

Добавим, что в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Мак», которое сейчас проходит в регионе. Стражи порядка ищут и уничтожают незаконные посевы мака, конопли и других растений с наркотическими и психотропными веществами.