В Москву на один день вернется лето Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В последнее время в Москве уже установилась прохладная осенняя погода. Но на этой неделе в столицу вновь вернется летнее тепло, хоть и всего на один день. В четверг, 17 сентября, воздух прогреется до 22 градусов. Ночь также станет по-летнему теплой, 11-13 градусов.

- Столичный регион окажется во власти атлантического циклона, и начнется мощная адвекция теплого воздуха. И в Москву на сутки вернется лето, с теплом, ливнем и грозой. Но всего на сутки. В пятницу, 18 сентября, погода вернется в осень, - говорится на сайте "Метеоновости".

Ранее синоптик Евгений Тишковец заявил о том, что в конце сентября - начале октября в столичный регион придет "старое" бабье лето.Погода порадует москвичей солнцем, но о серьезном потеплении говорить уже, конечно, не приходится.