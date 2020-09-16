"Попадаем в мешок холода": синоптик рассказал о погоде в Москве в ближайшую неделю

Синоптик рассказал о погоде в Москве в ближайшую неделю Фото: Иван МАКЕЕВ

В ближайшее время в Центральную России нагрянет похолодание. Уже в пятницу, 18 сентября, температура опустится на несколько градусов ниже нормы.

- Можно сказать, что мы попадем в мешок холода. Если по-научному, то центральный регион европейской России ждет арктическое вторжение. После достаточно теплого периода нас ждет резкое похолодание, к нам придут полярные воздушные массы. Ничего необычного в этом нет. У нас и так температурный фон пока выше нормы. В пятницу он опустится на пару-тройку градусов ниже, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в эфире радио "Комсомольская правда".

Кроме этого, в пятницу и субботу ожидаются сильные дожди и ветер. Но уже к воскресенью температура вернется в климатическую норму, ту, которая должна быть в конце второй декады сентября.

В целом осень в этом году будет немного теплее своих обычных обычных значений. Особенно теплым, по словам синоптика, окажется ноябрь.