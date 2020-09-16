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Коронавирус Covid-19

Прививки от COVID-19 в Московской области могут начать делать до конца 2020 года

Вакцинация будет бесплатной
Елена АКИМОВА
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Прививки от коронавируса могут начать делать до конца 2020 года

Прививки от коронавируса могут начать делать до конца 2020 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже до конца года в Московской области может начаться вакцинация от коронавирусной инфекции. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Во время выступления в эфире телеканала «Россия 24», сейчас точные сроки не называются, они зависят от регистрационных мероприятий, от результатов испытания вакцины.

- С нового года, дай Бог, с декабря начнем прививать. Вакцинация будет бесплатной, - сказал Воробьев.

То есть, укол от «ковида» сможет сделать любой желающий. Сейчас ведутся испытания «Спутник V» на добровольцах. В Москве таковых набралось сорок тысяч человек.

Сотрудники центра Гамалеи, которые являются разработчиками вакцины, наблюдают за результатами эксперимента.

Прививание проводится бесплатно в два этапа с разницей в 21 день. Состав вводимых активных веществ в обоих случаях разный, пишет РИАМО.

Корреспондент "Комсомолки" Александр Коц тоже решил испытать препарат на себе.

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