Шустрый интернет в любой точке: МТС расширила 4G-покрытие Москвы и Подмосковья

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мобильный оператор МТС значительно расширил indoor-покрытие 4G-сетей: теперь пользоваться скоростным мобильным интернетом можно в десятках новых точек на карте Москвы и Московской области. Устойчивый сигнал появился в социальных, торговых, транспортных и жилых объектах — от торговых комплексов и парков развлечений до учебных заведений и музеев. Поймать хороший сигнал теперь реально даже в самых труднодоступных местах — например, на парковках, в подвальных помещениях или на верхних этажах.

Итак, в каких новых местах Москвы и Подмосковья теперь доступен 4G?

АЭРОПОРТ «ШЕРЕМЕТЬЕВО»

Хорошие новости для авиапассажиров: покрытие 4G была расширено в терминале С аэропорта Шереметьево. Еще одна транспортная точка, где ловит скоростной интернет, - Щёлковский автовокзал с торгово-развлекательным центром. Поймать 4G теперь можно и на станции МЦК «Шелепиха».

МГУ И ПАРК «ПАТРИОТ»

Студенты могут спокойно скачивать видео и грузить объемные фалы: к началу учебного года МТС развернула indoor-сеть внутри корпусов Московского государственного университета на Ленинских горах. Зона покрытия составила почти 250 тысяч кв. м. Это четверть площади всех корпусов этого вуза на Ленинских горах.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Расширился список и других социальных и культурных объектов. Так, indoor-сети были запущены в здании клинической больницы «Медси» и в детском хосписе «Дом с маяком» в Москве. Хороший сигнал теперь есть в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке. 4G покрытие появилось на территории храмового комплекса и мультимедийной музейной галереи «Дорога памяти».

«ОСТРОВ МЕЧТЫ» И ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

Казалось бы, зачем нужен скоростной интернет, когда ты отправляешься в «Остров мечты» - крупнейший в Европе крытый развлекательный парк ? Катайся на аттракционах, а не сиди в интернете. Ну, во-первых, 4G наверняка пригодится, чтобы отправить друзьям видео, снятое на очередной экстрим-горке. А во-вторых, «Остров мечты» - это еще и десятки магазинов, кафе и ресторанов. Общая площадь парка - около 300 тысяч квадратных метров, и все они теперь обеспечены 4G.

Скоростной интернет теперь доступен и в агрокластере «Фуд Сити» в зданиях бизнес-центра, гостиницы и склада.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Где еще ловит 4G в столице и в Подмосковье:

- в московских ТЦ «Садовод», «Смоленский пассаж 2», «Электронный Рай».

- в ТЦ «5 Планет» в Мытищах и «Маяк» в Дубне.

- в бизнес-центрах «Орбион» и «Паллау» в Одинцовском городском округе.

«ДОМ НА МОСФИЛЬМОВСКОЙ»

МТС расширила зоны покрытия 4G и в жилых комплексах. Например, в знаменитом «Доме на Мосфильмовской»: хороший сигнал ловится на всех 50 этажах высотки. Также, как и в пяти корпусах ЖК «Сердце столицы».

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

- Мы расширяем indoor-покрытие и емкость сети 4G везде, где в этом есть необходимость из-за высокой концентрации абонентов или технических особенностей сооружений, - рассказал директор департамента маркетинга и продуктов московского региона МТС Роман Лещенко. - В совокупности за 8 месяцев мы покрыли indoor-сетями по всей Московской агломерации около 2 млн квадратных метров – это почти площадь столичного района Арбат. Для комфорта наших клиентов мы обеспечиваем их связью и стабильным мобильным интернетом как в крупных торговых и развлекательных комплексах, транспортных хабах, так и на небольших социальных объектах.