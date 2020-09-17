Подмосковных автомобилистов предупредили об ухудшении погодных условий

Подмосковных водителей призвали быть внимательнее на дорогах Фото: Евгения ГУСЕВА

В четверг, 17 сентября, в Подмосковье ожидается ухудшение погодных условий. В связи с этим местных водителей призвали быть внимательнее на дорогах и соблюдать правила дородного движения. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В Московской области до конца дня ожидается гроза с дождем, местами – ливни. При грозе возможно усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду», – цитирует сообщение пресс-службы ведомства РИАМО.

Автомобилистам также напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим и быть бдительными на городских дорогах Московской области.

Также водителей предупредили, что в этот день оставлять машины под деревьями и шаткими конструкциями может быть небезопасно.

Пешеходов также попросили обходить стороной неустойчивые конструкции и линии электропередач, дорогу переходить только в установленных местах, а также надевать светоотражатели, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».