Мотоциклист, погибший в страшной аварии на МКАД, месяц назад купил байк

В Москве мотоциклист погиб, залетев под уборочную машину Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Стали известны подробности страшной аварии, которая произошла на МКАД 17 сентября. Мотоциклист на бешенной скорости влетел в уборочную машину, от полученных травм мужчина скончался на месте.

ДТП случилось ночью на 109 километре МКАД. 31-летний байкер двигался по крайней левой полосе на большой скорости. Очевидцы трагедии после расскажут полицейским, что мотоцикл стремительно несся в потоке.

В какой-то момент байкер пристроился за джипом, а потом машина резко ушла в правый ряд. Видимо водитель авто заметил движущуюся впереди уборочную машину и пошел на обгон, а вот мотоциклист не успел сориентироваться.

Как сообщает сайт mk.ru, Suzuki GSX-R 750 буквально залетел под грузовик. Мотоцикл превратился в груду металла, а обезглавленное тело водителя нашли в нескольких метрах от байка.

Знакомые погибшего делятся, что он был опытным водителем и сменил не один мотоцикл. За месяц до трагедии мужчина купил себе новый байк, на котором и погиб.