В Гидрометцентре пообещали возвращение хорошей погоды

Синоптики пообещали москвичам улучшение погоды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Похолодание на европейской части России продлится недолго, скоро жителей ждет возвращение комфортной, сухой и теплой погоды. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Согласно прогнозам синоптиков уже в понедельник, 21 сентября, в столичном регионе начнет теплеть. Дождей в городе не ожидается, а температура воздуха прогреется до 17-20 градусов, передает «Российская газета».

Подтвердил приятный прогноз также научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он добавил, что ветер в начале следующей недели изменится и станет более теплым, а погода будет солнечной.

«Будет малооблачно, вполне солнечная погода. Это может быть началом комфортного периода без осадков», — цитирует Вильфанда RT.

А вот в выходные погода сразу в нескольких регионах России будет холодной дождливой и ветреной. В европейской часть страны похолодает до 11-13 градусов, такая же погода ожидается на Урале. Температура воздуха здесь не прогреется выше +11 градусов, пишет «Свободная пресса» со ссылкой на Гисметео.