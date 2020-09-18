В Подмосковье полностью восстановлено электроснабжение, нарушенное непогодой

В Подмосковье полностью восстановили электроснабжение Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Подмосковье полностью восстановили электроснабжение, нарушенное накануне из-за непогоды. После грозы и сильного ветра локальные нарушения были зафиксированы в ряде округов Московской области 17 сентября.

По данным областного Минэнерго, без электричества остались почти две тысячи граждан в Дмитрове, Солнечгогорске, Чехове, Наро-Фоминске и Мытищах. Восстановить же электроснабжение удалось к часу ночи.

Уже около 10 вечера свет дали в Дмитрове и Солнечногорске, в Мытищах – примерно в одиннадцать вечера, в Чехове и Наро-Фоминске – к часу ночи. Накануне электросетевые компании работали в режиме повышенной готовности и смогли оперативно среагировать на сбои, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Напомним, ранее сообщалось, что из-за неблагоприятных погодных условий в регионе пострадали пять человек. В результате падения деревьев и шатких уличных конструкций травмы получили жители Солнечногорска, Жуковского и Лыткарино, пишет РИАМО.