В «Лужниках» состоялся финал Спартакиады «Моспром»

Фото предоставлено Департаментом инвестиционной и промышленной политики города Москвы

В самом сердце спортивной Москвы – стадионе «Лужники» - финишировала Спартакиада «Моспром». Организатором соревнований среди работников промышленных предприятий и студентов профильных вузов столицы выступил Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы. И в этом году число участников Спартакиады превысило 3000 человек.

«Соревнования проводим второй год подряд и уже с уверенность можем сказать, что такой формат пользуется большой популярностью у наших промышленников. В этот раз участие принимали 14 профильных вузов и 106 предприятий Москвы, - рассказал «КП» глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Спартакиада - отличная возможность укрепить отношения в коллективах, а также найти новые контакты для плодотворного сотрудничества. Например, студенты здесь могут встретить будущего работодателя, у нас уже есть в копилке Спартакиады такие истории. Уверен, что с каждым годом масштаб события будет только расти».

В этом году соревнования проходили по восьми видам спорта. К стритболу, волейболу, настольному теннису, мини-футболу, шахматам и легкой атлетике на второй Спартакиаде присоединились хоккей и бокс. Включение бокса в программу соревнований было принято с особым энтузиазмом, ведь официальным лицом Спартакиады в 2020 году стал Николай Валуев – экс-чемпион мира по боксу по версии WBA.

«Я ратовал за то, чтобы бокс обязательно был в программе, - признался Николай Валуев. – Очень рад, что блин не оказался комом. И это несмотря на то, что ряд участников всех соревнований так или иначе снимались из-за пандемии коронавируса. Но это не повлияло на накал страстей, в том числе и в ринге».

Стоит отметить, что отборочные соревнования начались еще в марте, однако в планы вмешалась пандемия.

«Когда мы в начале года организовывали Спартакиаду и подумать не могли, что столкнемся с пандемией и связанными с ней сложностями, - отметил заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Спирин. - Пришлось вносить коррективы. Но мы пережили этот сложный для всего города период, и имея запросы от промышленных предприятий и вузов о продолжении Спартакиады, возобновили соревнования с соблюдением всех мер».

В итоге под переменчивым московским небом в «Лужниках» кипели нешуточные страсти в соревнованиях по стритболу, мини-футболу и легкой атлетике. А в залах шли хоккейные баталии, боксерские поединки, волейбольные, шахматные и теннисные сражения. Команды промышленных предприятий и профильных вузов Москвы азартно боролись за призовые места. Кубки и медали для участников Спартакиады – совершенно не главное. Главное – возможность сыграть в финале подобных масштабных соревнований.

Итоги подводились как по каждому виду соревнований, так и в общекомандном зачете по сумме мест. Среди предприятий в общем зачете победу одержала команда АО «Газпромнефть–МНПЗ». Победителем среди технических вузов стал Национальный исследовательский университет «МЭИ».

Ярко выступили и другие участники соревнований. Например, НИЦ «Курчатовский институт» стал настоящим открытием Спартакиады, хотя и участвовал в ней впервые. Команда-дебютант стала лучшей в стритболе и настольном теннисе, а также заняла второе место по мини-футболу.