В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень опасности

Москвичей предупредили о сильном ветре Фото: Евгения ГУСЕВА

В понедельник, 21 сентября, в московском регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. В столице и в области ожидается сильный порывистый ветер, сообщили в Гидрометцентре России.

«Ветер. Погода потенциально опасна», - приводит заявление метеорологов Москва 24.

Согласно прогнозам синоптиков порывы ветра могут достигать 15 метро в секунду. В результате, желтый уровень опасности будет действовать для жителей столицы и Подмосковья до 21:00 21 сентября.

При этом в городе ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха поднимется до 14-16 градусов, передает РИАМО.

Добавим, что понедельник станет последним холодным днем в столице, а уже со вторника, 22 сентября, синоптики обещают начало бабьего лета. Воздух в городе прогреется до 20-21 градуса, погода будет ясной и солнечной, осадки не ожидаются, передает «Свободная пресса».