В Подмосковье включат отопление в жилых домах уже на этой неделе

В Подмосковье начнут давать отопление в жилых домах до конца недели Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Тепло в жилые дома Московской области дадут уже на этой неделе. Хотя днем температура воздуха в регионе пока держится в рамках нормы, ночи становятся уже очень холодные.

В результате, поручение включить отопление в жилых домах дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, предварительно обсудив этот вопрос с руководящим составом областного правительства и главами муниципалитетов на совещании.

«Я даю команду приступить к включению отопления в многоквартирных домах. Несмотря на то, что мы видим прогноз, обещающий два или три дня до +20 градусов днем, ночи очень холодные», - цитирует губернатора телеканал «360».

Андрей Воробьев добавил, что в связи с ОРВИ и другими заболеваниями, в том числе с пандемией коронавируса, лучше дать отопление как можно раньше, чтобы жители регионе не мерзли у себя дома.

Также губернатор напомнил, что отопление в поликлиниках, школах, детских садах в Подмосковье начали подключать уже в минувшую пятницу, 18 сентября, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».