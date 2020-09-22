В Москве начали включать отопление в соцобъектах

В Москве начали подключать отопление Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Москве начали подавать отопление на отдельные соцобъекты. Об этом сообщили в пресс-службе МОЭК.

Отмечается, что в первую очередь отопление будут давать в поликлиники, школы и детские сады по заявкам и при наличии технической возможности.

«Подключение социальных учреждений по отдельным заявкам <...> начинается до начала официального отопительного сезона, при этом система теплоснабжения готова к оперативному переходу в зимний режим при похолодании», – цитирует управляющего директор ПАО «МОЭК» Дениса Башука РИАМО.

Денис Башук также добавил, что отопление в соцобъекты Москвы будут давать постепенно, этот процесс может занять несколько дней.

Добавим, что отопление жилых домов в столице начнется после решения правительства Москвы о начале отопительного сезона. Мэр города Сергей Собянин пообещал в этом году дать отопление раньше обычного срока, чтобы москвичи не мерзли дома и не болели, передает Москва 24.