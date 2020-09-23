Москвичка умерла от укуса пчелы

Москвичка погибла от аллергии после укуса пчелы Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

60-летняя москвичка скончалась после укуса пчелы. Пенсионерка вместе с мужем отправилась на лето в родное поселение Новое Селиба Смоленской области, где с ней и случилось несчастье.

Женщину в голову укусила пчела и у москвички началась сильная аллергическая реакция. Врачи «скорой» добирались до села по бездорожью около часа, к их приезду женщина уже скончалась.

Родственники решили самостоятельно перевезти покойную в Москву на автомобиле УАЗ «Патриот». Они приобрели гроб и доставили труп женщины в столицу. Поскольку документов о смерти у них не было, им пришлось доехать до подстанции «скорой», чтобы врачи констатировали смерть. После чего труп переправили в морг Зеленограда, передает сайт mk.ru.

Отмечается, что до этого случая у женщины не было аллергических реакций, поэтом необходимых препаратов дома не хранилось. Теперь, скорее всего, потребуется вскрытие, чтобы установить точную причину смерти.