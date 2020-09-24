В 2023 году в Москве откроется Национальный космический центр

В Москве построят Национальный космический центр Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Национальный космический центр (НКЦ) откроется в Москве в 2023 году. Здесь расположится центральный штаб «Роскосмоса». К строительству объекта на улице Мясищева планируется приступить в конце 2020 года.

Заместитель генерального директора по строительству гражданских объектов АО «Мосинжпроект» Тагир Галимов рассказал, что благоустроенная парковая зона при космическом центре будет доступна всем местным жителям.

«Архитектурная концепция предусматриваете общие зоны благоустройства всей территории прилегающей к НКЦ с общим доступом для проживающих здесь жителей. Здесь будет очень комфортно! Здесь будет открытая парковая зона, парковочные места, многоуровневые парковки. Все это предусмотрено планом», - цитирует Галимова РИАМО.

Сообщается, что новое здание будет выполнено в форме ракеты и достигнет в высоту 248 метров с учетом шпиля. Общая площадь НКЦ составит более 250 тысяч квадратных метров. Помимо производственных помещений в здании центра откроется музейный комплекс, технопарк и дворы с экспозицией под открытым небом, передает Москва 24.