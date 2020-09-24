Ракова: Число госпитализаций с COVID-19 в Москве за неделю возросло на 30%

В Москве возросло число инфицированных COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За неделю число пациентов, госпитализированных в Москве с диагнозом COVID-19, выросло на 30%. Об этом журналистам в четверг сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, 24 сентября столица перешла психологический рубеж — за сутки зафиксировано больше тысячи зараженных.

- Мы внимательно следим за тем, как развивается ситуация с коронавирусной инфекцией в мире, и видим, что во многих регионах, в том числе и в Европе, фиксируется увеличение количества вновь выявленных инфицированных коронавирусной инфекцией, - рассказала Ракова. - Увы, такая же негативная тенденция отмечается в последнее время и в Москве. Сегодня мы перешли психологический рубеж - более тысячи вновь выявленных инфицированных коронавирусной инфекцией. Негативная тенденция у нас прослеживается и в части госпитализации людей с коронавирусной инфекцией. Только за последнюю неделю ежедневное количество госпитализируемых увеличилось примерно на 30%.

По словам вице-мэра, за весну столица накопила хороший опыт борьбы с COVID-19, и сейчас он помогает держать ситуацию в городе под контролем.

- Создан необходимый коечный фонд, который готов к разворачиванию в любой момент. Все клиники имеют необходимое медицинское оборудование, а также необходимые лекарственные препараты, - отметила Анастасия Ракова.

Кроме того, в столице работает уникальная система ПЦР-исследования: в сутки она позволяет проводить до 70 тысяч тестов и быстро выявлять вновь заболевших. Инфицированные пациенты обеспечиваются всем необходимым лечением, и это помогает сдерживать распостранение вируса. Анастасия Ракова также рассказала о пострегистрационных исследованиях вакцины против COVID-19, которые проходят сейчас в Москве. Предполагается, что на третьем этапе ее будут испытывать около 40 тысяч добровольцев.

- Первые партии вакцины уже поступили в гражданский оборот, - сообщила Ракова. - Надеемся, что в ближайшее время, месяцы количество вакцин, которое будет поступать в гражданский оборот, увеличится.

Вице-мэр напомнила, что во многом скорость распространения вируса будет зависеть от самих жителей Москвы. Призыв носить маску и перчатки — не пустой звук, эти меры помогают спасти человеческие жизни. Очень важно использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте. «Постарайтесь по возможности сократить количество контактов, бережно относитесь к людям старшего возраста», - подчеркнула Ракова.

Напомним, масочный режим в Москве введен 12 мая и действует до сих пор. В публичных местах — магазинах, торговых центрах, общественном транспорте — необходимо обязательно надевать маску и перчатки. Соблюдение социальной дистанции остается обязательным условием на улице и в людных местах: необходимо держаться на расстоянии не менее полутора метров от других людей.