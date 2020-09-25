Необычные тротуарные решетки с призмами найдены в Москве

Необычные решетки найдены в Москве. Фото: mos.ru

В Москве найдены необычные тротуарные решетки со вставками из стеклянных световых призм. Находка была сделана на Большой Сухаревской площади около дома 16/18, строение 1. Решетки обнаружились во время работ по благоустройству Даева и Ананьевского переулков.

Всего рабочие нашли два старинных предмета. Одна из решеток проржавела, но оказалась практически целой, хотя большая часть световых призм на ней отсутствовала. Вторая оказалась частично утраченной.

Чугунные решетки были изготовлены на рубеже XIX–XX веков. Предполагается, что их завезли в Россию из Европы и использовали для освещения подвалов, расположенных на уровне тротуара. В настоящее время решетки уже передали на реставрацию, передает Москва 24.

Как отмечается на сайте mos.ru, при земляных и строительных работах в центре Москвы периодически удается сделать такие исторические находки. Все предметы древности описываются, проводится их фото- и видеофиксация. После этого образцы берутся на экспертизу, чтобы установить возраст находки и состав материалов, передает РИАМО.