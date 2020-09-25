Собянин: Мэрия Москвы переводит на «удаленку» 30% сотрудников

Сергей Собянин перевел на "удаленку" треть сотрудников мэрии. Фото: Евгения ГУСЕВА

Сергей Собянин перевел на удаленный режим работы треть сотрудников мэрии Москвы. Об этом столичный градоначальник сообщил в своем блоге на сайте мэра Москвы. Отправленные на «удаленку» работники приступят к выполнению своих обязанностей из дома с 28 сентября.

- В мэрии Москвы с понедельника на «удаленку» перейдет 30% персонала, - сообщил Сергей Собянин.

Мэр столицы отметил, что переход на удаленный режим работы весной помог существенно снизить количество людей в общественном транспорте. Это замедлило распространение коронавирусной инфекции и спасло жизнь и здоровье многих москвичей.

Ранее Сергей Собянин рекомендовал руководителям 5 тысяч столичных компаний перевести сотрудников на дистанционную работу.

- Весной большинство из вас полностью или частично перевели своих работников в дистанционный режим. И тем самым внесли огромный вклад в борьбу с коронавирусом, - отметил мэр. - Но бесконечно держать людей на «удаленке» нельзя, и летом 2020 года значительная часть работников вернулась на свои рабочие места. Однако сегодня я убедительно прошу и рекомендую вам вновь перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим. Разумеется, без ущерба для основных рабочих процессов в вашей организации и интересов потребителей.

Новые меры связаны с ростом заболеваемости в столице. Вице-мэр по социальным вопросам Анастасия Ракова 24 сентября сообщила о резком скачке числа госпитализированных пациентов с диагнозом COVID-19. Только за последнюю неделю оно увеличилось на 30%. Вчера Москва прошла психологически важную отметку — выявлено более тысячи новых случаев коронавируса за сутки.

- Мы внимательно следим за тем, как развивается ситуация с коронавирусной инфекцией в мире, и видим, что во многих регионах, в том числе и в Европе, фиксируется увеличение количества вновь выявленных инфицированных коронавирусной инфекцией, - рассказала Ракова. - Увы, такая же негативная тенденция отмечается в последнее время и в Москве. Сегодня мы перешли психологический рубеж - более тысячи вновь выявленных инфицированных коронавирусной инфекцией. Негативная тенденция у нас прослеживается и в части госпитализации людей с коронавирусной инфекцией. Только за последнюю неделю ежедневное количество госпитализируемых увеличилось примерно на 30%.

По ее словам, за весну город накопил большой опыт борьбы с COVID-19, и сейчас ситуация остается под контролем.

- Создан необходимый коечный фонд, который готов к разворачиванию в любой момент. Все клиники имеют необходимое медицинское оборудование, а также необходимые лекарственные препараты, - отметила Анастасия Ракова.

Напомним, с 12 мая в столице действует масочный режим. В публичных местах — магазинах, торговых центрах, общественном транспорте — необходимо обязательно надевать маску и перчатки. Соблюдение социальной дистанции в полтора метра остается непременным условием. При проявлении первых симптомов ОРВИ сотрудники предприятий и организаций должны покинуть свои рабочие места и обратиться за медицинской помощью. Чтобы вернуться на работу, необходимо предоставить больничный или справку от врача.