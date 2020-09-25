Депздрав: Москвичам, болеющим диабетом, рекомендуем соблюдать домашний режим

Людям с хроническими заболеваниями лучше соблюдать домашний режим. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Столичный департамент здравоохранения расширил список заболеваний, при которых в условиях пандемии желательно соблюдать домашний режим. Московские медики включили в него больных диабетом, беременных женщин, людей с нарушениями кровообращения и некоторые другие категории пациентов.

- По сравнению с весной этот список категорий граждан расширен, в него дополнительно вошли беременные и женщины в послеродовом периоде, жители с нарушением иммунной системы, болезнями мочеполовой системы, костной-мышечной системы и соединительной ткани (ревматологическими заболеваниями), дополнительные категории болезней системы кровообращения и эндокринной системы (диабет), - сообщает пресс-служба Депздрава.

Медики предупреждают: для москвичей с такими заболеваниями особенно опасно сочетание простудных заболеваний и COVID-19. К тому же у людей с этими диагнозами коронавирусная инфекция может протекать тяжело и привести к серьезным осложнениям.

- Мы рекомендуем горожанам из группы риска временно ограничить контакты с родственниками и знакомыми, проживающими отдельно, - посоветовали в Депздраве. - Для осуществления покупок и получения каких-либо услуг, лучше обратиться за помощью к более молодым членам семьи.

Если людям, относящимся к этим группам заболеваний, все-таки приходится посещать общественные места, необходимо обязательно носить средства защиты — перчатки и маску. При первых же симптомах ОРВИ нужно остаться дома и вызвать врача.

Напомним, масочный режим в столице действует с 12 мая. В магазинах, торговых центрах, в общественном транспорте и публичных местах следует обязательно носить маску и перчатки. По-прежнему необходимо соблюдать социальную дистанцию — она составляет полтора метра. При проявлении первых симптомов ОРВИ сотрудники предприятий и организаций должны покинуть свои рабочие места и обратиться за медицинской помощью. Чтобы вернуться на работу, им необходимо предоставить больничный или справку от врача.

Ранее вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила о росте числа пациентов, госпитализированных с диагнозом "коронавирусная инфекция". Только за последнюю неделю в больницы попало на 30% больше москвичей с COVID-19. За последние сутки (24 сентября) в столице выявлено 1050 новых случаев заболевания коронавирусом.