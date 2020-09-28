В Москве более 85 тысяч пассажиров транспорта оштрафовали за отсутствие масок и перчаток

В Москве и Подмосковье штрафуют нарушителей масочного режима Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве более 85 тысяч пассажиров городского транспорта оштрафовали за отсутствие средств индивидуальной защиты с момента начала масочно-перчаточного режима. В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы отметили, что регулярные проверки проводятся с целью сделать проезд в общественном транспорте максимально безопасным.

«Мы проверяем наличие масок и перчаток у пассажиров, чтобы сделать поездки в общественном транспорте максимально безопасными», – цитирует сообщение департамента РИАМО.

Отмечается, что контролеры проверяют наличие масок и перчаток у пассажиров метро каждый день. В итоге, за семь дней рейды успевают побывать на всех станциях подземки.

Добавим, что такие же проверки проводятся и в транспорте Московской области. Здесь только с начала сентября было выявлено порядка 15 тысяч нарушений. В результате, в регионе оштрафовали нарушителей на общую сумму 10 миллионов рублей, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».