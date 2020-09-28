Врачи спасли трехлетнего малыша, проглотившего 21 магнит в Московской области Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Московской области врачи спасли необычного пациента. Трехлетний малыш поступил в больницу имени профессора Розанова в Пушкино в сложном состоянии. Кроха жаловался на боли в животе и невозможность сходить в туалет.

Усугубляла ситуацию высокая температура, но УЗИ не показало проблему. Только рентген дал основания полагать, что причина недуга – инородное тело. Единственный вариант – операция.

Уже в операционной медики ахнули – в животике у маленького пациента оказался магнит и не один. Любитель конструкторов сумел проглотить 21 магнит, прежде чем начались проблемы.

- Во время операции мы обнаружили явления разлитого гнойного перитонита и множественные слипания кишки, разделить которые было очень сложно, - рассказал сайту mk.ru заведующий детским хирургическим отделением Алексей Громов.

Убедившись, что собрали все трофеи, медики завершили операцию, и отправили мальчика в палату. Дальше предстояла беседа с родителями. Они тоже были в шоке, когда узнали, что наследник ел магниты. Родители не могли поверить своим глазам, когда увидели целую цепочку инородных предметов, которые достали из крохи.

Мама и папа признались, что ни разу не видели ребенка за подобным занятием и были уверены, что сын не тянет в рот игрушки.