В Москве отопление включили в 83% жилых домов

В Москве отопление включили уже в 83% жилых домов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве отопление включено уже в 83% жилых домов и в 93% социальных объектов. Об этом рассказал заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, напомнив, что отопительный сезон в городе начался с понедельника, 28 сентября.

«В настоящее время продолжаются работы по организации подачи тепла на городские объекты. По данным на 9:00, отопление включено в 83% жилых домов и 93% социальных учреждений», - цитирует Бирюкова РИАМО.

Заместитель мэра добавил, что технически срок включения отопления составляет пять суток.

Отмечается, что после подключения отопления в жилых домах и соцобъектах, тепло начнут подавать в офисные здания, на предприятия торговли и промышленности.

По словам Бирюкова, городские службы полностью готовы к началу отопительного сезона. Проведены гидравлические испытания теплосетей, выявленные ненадежные участки сетей отремонтированы, передает Москва 24.