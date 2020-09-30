Полиция начала проверять, носят ли пассажиры метро маски. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Полиция начала выборочные проверки соблюдения масочного режима на станциях московского метро. Ранее также сообщалось о том, что наличие масок и перчаток начали проверять на станции "Охотный ряд".

"Проверки проводятся выборочно, штраф за отсутствие маски - 5 тыс. рублей", - сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Протоколы об административном нарушении оформляются на месте. Отметим, что впервые пассажиров московского общественного транспорта обязали носить маски 12 мая.

Как сообщал сайт kp.ru, россияне нередко пренебрегают масочным режимом, однако специалисты призывают жителей страны больше заботиться о своей безопасности. С аналогичным заявлением накануне выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых профилактических мерах. В частности, с 28 сентября гражданам старше 65 лет и еще некоторым категориям горожан, включая беременных, рекомендуется без необходимости не выходить из дома и ограничить контакты с живущими отдельно родственниками и знакомыми. Дополнительно Собянин попросил столичные компании вновь перевести максимально возможное число сотрудников на дистанционный режим работы. Также стало известно о том, что каникулы для московских школьников продлятся с 5 по 18 октября. Учреждения дополнительного образования в этот период также не будут работать.