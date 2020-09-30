Застройщика приговорили к тюремному заключению за обман дольщиков на 131 млн рублей

Застройщика приговорили к трем годам тюрьмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Подмосковье к трем годам тюремного заключения приговорили недобросовестного застройщика Рината Шайдуллина. Мужчина обвинялся в причинении имущественного ущерба путем обмана дольщиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по области.

По данным ведомства, компания-застройщик должна была построить многоквартирный дом в деревне Удино под Дмитровом. Еще летом 2011 года обвиняемый получил деньги от соинвесторов-дольщиков, заведомо зная, что дом построен и введен в эксплуатацию не будет.

В результате, от действий преступника пострадали шестьдесят пять дольщиков. А общая сумма причиненного материального вреда составила 131 миллион рублей. Запланированный же к строительству дом до сих пор не сдан в эксплуатацию.

Несмотря на то, что обвиняемый отрицал свою причастность к преступлению, его вина подтверждается собранными доказательствами. Суд приговорил Шайдуллина к трем годам колонии-поселения, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».