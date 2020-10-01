В Подмосковье отопление дали в домах 6 миллионов местных жителей

В Подмосковье отопление дали в 91% жилых домов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Московской области отопление дали в 99,8% социальных объектах и в 91% многоквартирных жилых домах. Всего теплом обеспечены уже порядка шести миллионов местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства энергетики Московской области.

«Все объекты энергетики и ЖКХ готовы к отопительному сезону на 100%. <…> Включение отопления в домах — сложный технологический процесс и может занимать до 10 дней», — цитирует министра энергетики Подмосковья Александра Самарина РИАМО.

Добавим, что в некоторых населенных пунктах региона отопление дали уже во всех зданиях. Так, полностью отапливаются дома на территории Бронниц, Дмитрова, Домодедово, Егорьевска, Звездного городка, Ивантеевки, Истры, Котельников, Красногорска, Лыткарино, Люберец, Можайска, Протвино, Раменского округа, Реутова, Серебряных прудов, Солнечногорска, Ступино и ряда других городов, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В общей сложности, на территории региона специалисты проверили и подготовили более двух с половиной тысяч котельных и более 10 тысяч километров теплосетей.