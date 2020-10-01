Работодатели обязаны перевести с 5 октября на «удаленку» 30% сотрудников

Сергей Собянин обязал работодателей перевести на удаленку не менее 30% сотрудников. Фото: Евгения ГУСЕВА

С 5 октября московские компании, предприятия и организации должны уйти на «удаленку»: с этого дня работодатели обязаны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте мэра Москвы.

В своем блоге Сергей Собянин объяснил причину ужесточения карантинных мер: ежедневно в столице диагностируется около 2 тысяч новых случаев заболевания COVID-19.

- Несколько дней назад мы попросили работодателей перевести на удаленную работу всех сотрудников, чье присутствие на рабочем месте не является абсолютно необходимым. Была надежда, что это позволит ощутимо снизить интенсивность поездок на метро и в наземном транспорте, - написал мэр Москвы. - Ряд предприятий, действительно, последовал нашему призыву. Но, к сожалению, количество поездок в общественном транспорте снизилось недостаточно. Заболеваемость коронавирусом продолжает расти – более 2000 человек ежедневно.

По словам Сергея Собянина, вслед за ростом заражений поползла вверх и кривая госпитализаций: каждую неделю в Москве попадают в больницы более 5 тысяч человек. Растет и число пациентов, у которых коронавирус развивается в тяжелой форме - более 1,5 тысяч человек.

Самыми уязвимыми в этой ситуации являются дети и пожилые люди. Число заболевших среди несовершеннолетних впервые превысило отметку в 19%. Хотя дети чаще всего болеют бессимптомно и легче переносят инфекцию, они могут передать вирус взрослым членам семьи. Выросло количество пациентов с COVID-19 и среди людей старшего возраста.

- Если летом доля людей старше 65 лет среди заболевших составляла меньше 15%, то в сентябре она выросла до 20-25%, - подчеркнул мэр столицы.

Сергей Собянин сообщил, что в сложившихся обстоятельствах он обязал работодателей отправить на «удаленку» не менее трети сотрудников. В том числе на дистанционную работу уйдут люди старше 65 лет и лица с хроническими заболеваниями.

- С 5 октября 2020 года требование перевода на удаленную работу становится обязательным. Работодатели, действующие на территории Москвы, должны перевести на удаленку: не менее 30% работников, всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями, - рассказал столичный градоначальник. - Исключение из этого правила – только для сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации.

По словам мэра Москвы, от обязательного требования дистанционной работы освобождаются медицинские и оборонные предприятия, корпорации «Росатом», «Роскосмос» и некоторые стратегические отрасли.

Ранее Сергей Собянин продлил каникулы для школьников. С 5 октября ученики столичных школ отправляются на плановый перерыв в учебе, который продлится не одну неделю, а две. Мэр столицы объяснил свое решение ростом заболеваемости коронавирусом и простудными заболеваниями. Для того, чтобы не подвергать риску детей и педагогов, на две недели также приостановят свою работу детские досуговые центры и учреждения дополнительного образования. При этом дошкольные группы в детских садах будут работать по обычному графику.