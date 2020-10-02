Президент Молдовы Игорь Додон: Россия остается нашим важным стратегическим партнёром

Игорь Додон считает Россию важным стратегическим партнером Молдовы. То, что деловые связи между нашими государствами в последние годы неизменно расширяются, не может не радовать, отметил президент, выступая на открывшемся 1 октября Молдо-российском форуме торгово-экономического сотрудничества.

– С 2016 по 2019 годы товарооборот между Россией и Молдовой вырос на 23%. Наблюдается расширение делового и межрегионального сотрудничества, проводится всё больше совместных деловых мероприятий, - рассказал Додон.

Партнерство между нашими странами необходимо расширять не только в сфере торговли, но и в таких перспективных областях, как промышленность, сельское хозяйство, туризм, IT-технологии. Разработка новых совместных проектов позволит России и Молдове вывести экономическое сотрудничество на качественно новый уровень.

- Мы намерены всячески содействовать укреплению бизнес-контактов, связей между регионами Молдовы и России, продвижению общих экономических интересов и проектов, - отметил президент.

Игорь Додон уверен, что для эффективного взаимодействия необходимо использовать не только двухсторонние, но и международные связи. Молдова первой получила статус государства- наблюдателя при Евразийском экономическом союзе, а также претендует на членство в Евразийском банке развития. Это открывает новые преимущества для реализации Россией и Молдовой совместных бизнес-проектов.