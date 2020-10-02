Названы самые аварийно опасные дороги Москвы

Названы самые аварийные дороги Москвы Фото: Алексей ФОКИН

В ГИБДД Москвы назвала самые аварийно опасные дороги города. В ведомстве проанализировали число погибших в авариях и на основе этого показателя составили свой рейтинг.

В лидерах МКАД. С января по август 2020 года на Московской кольцевой автодороге в автомобильных авариях погибли 53 человека.

Причины ДТП на МКАДе:

Столкновения - 61%,

Наезды на стоящие автомобили - 20%,

Наезды на препятствия - 13%,

Наезды на пешеходов - 4%.

Второе место у Калужского шоссе. На этой трассе с начала года погибло 10 человек. Третье место у Кутузовского проспекта. Здесь погибло 5 человек, сообщает телеканал "360".

Руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский не удивлен данным рейтингом и даже готов назвать причины, почему эти три дороги возглавили список.

Например, на Калужском шоссе на реконструированном участке, где установлено освещение, отбойники и широкие полосы погибло 3 человека, а на старом участке пути – семь человек.

Кутузовский проспект делает опасным отсутствие отбойников, встречная полоса и неогороженная пешеходная зона.

- С Калужским шоссе не надо ничего делать, его нужно просто дальше реконструировать: продлить отбойник, установить искусственное освещение и расширить обочину для аварийной остановки, сделать стоянки для грузовиков. Всё, — поделился с своим мнением с «Известями» координатор проекта «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

Что касается Кутузовского проспекта, то он может занять лидирующие позиции в аварийности, если рассчитать процент аварийности в соотношении с протяженностью пути.