В Москве отрылся веломаршрут по знаковым местам для авиации и спорта

В Москве открылся новый веломаршрут Фото: Михаил ФРОЛОВ

У москвичей появилась возможность проехать на велосипеде по знаковым местам для российской авиации и спорта. Любители активного отдыха могут проехать по Ходынке, к стадиону «Динамо», дворцу «Мегаспорт» и другим достопримечательностям столицы.

«Пользователи узнают, что вдохновило самого известного советского архитектора Дмитрия Чечулина на проектирование наземного павильона станции «Динамо», исторические факты о легендарных спортсменах и авиаконструкторах, предпосылки появления «квартала ЦСКА» и многое другое», — цитирует куратора IT-проектов в сфере культуры и бизнеса в департаменте информационных технологий Москвы Сергея Шакрыла РИАМО.

Веломаршрут начинается у станции метро «Динамо». Дальше москвичам предлагают проехать вдоль Ленинградского проспекта, где можно будет увидеть «ВТБ Арену». Далее велосипедисты увидят памятник основателю гидро- и аэродинамики Николаю Жуковскому, а также проедут по улицам Авиаконструктора Микояна и Авиаконструктора Сухого.

Таким путем москвичи смогут добраться до парка «Ходынское поле», где был расположен легендарный аэродром.

Во время поездки велосипедисты смогут воспользоваться аудиогидом, передает Москва 24.