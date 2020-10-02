В Москве автобус сбил насмерть человека

В Москве автобус насмерть сбил пешехода. ФОТО: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

В Москве рейсовый автобус насмерть сбил мужчину. Все произошло на Каширском шоссе, 2 октября.

Погибший перебегал дорогу в неположенном месте, он выскочил на проезжую часть прямо перед движущимся автобусом.

Как сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта, водитель автобуса, следовавшего по маршруту 907, не успел предотвратить ДТП.

- Все случилось напротив дома 112. Мужчина перебегал дорогу рядом с подземным пешеходным переходом, перед движущимся автобусом, — заявили в департаменте, подчеркнув.

Полученные травмы оказались слишком серьезными, мужчина скончался на месте происшествия. В автобусе пострадавших нет.

Сейчас происшествием занимаются сотрудники ГИБДД, они устанавливают все обстоятельства случившегося. В департаменте в связи со случившемся призвали пешеходов соблюдать ПДД и быть внимательными, пишет газета «Известия».

Ранее, 20 июля, в московском Люблино пассажирский автобус протаранил остановку. Все случилось в районе дома по улице Ставропольская, 15. Махина снесла стеклянный остановочный комплекс и зацепила несколько пешеходов на тротуаре.