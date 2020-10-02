Турпоток в Подмосковье в августе вырос почти на 40%

В Подмосковье в августе вырос турпоток Фото: Павел КЛОКОВ

Количество туристов, посетивших Московскую область в августе 2020 года, существенно выросло по сравнению с прошлогодними показателями. Городом ранее в Подмосковье отдохнули на 38% путешественников меньше, чем сейчас. Об этом сообщил председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов.

Добавим, что в регионе сейчас действует программа туристического кэшбека. В результате, отдыхающие могут вернуть до 20% затраченных на поездку средств. Лимит на возврат в Подмосковье составляет 15 тысяч на человека.

«Подобные меры положительно влияют на восстановление туристической отрасли. В период действия программы туристический поток Московской области в августе 2020 года составил 1,8 миллиона человек, что на 38% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года», - цитирует Рожнова интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Напомним, ранее стало известно, что программу туристического кэшбека в России решено было продлить до конца новогодних праздников, 10 января 2021 года.