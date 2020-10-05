Бабье лето задержится в Москве до конца недели Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Синоптики пообещали москвичам продолжение бабьего лета. Хорошая погода сохранится до конца недели, как минимум до 9 октября.

А в понедельник, 5 октября, воздух прогреется до +21 градуса, осадков не ожидается, так что можно смело отправляться на прогулку, пользуясь последними теплыми деньками.

- Сегодня бабье лето в Центральной России продолжится. Жителей Москвы и Подмосковья ждет солнечная, сухая и очень теплая для начала октября погода, - отмечают в центре погоды «Фобос».

Обеспечивать благоприятные условия будет западная периферия антициклона. Благодаря воздействию теплых масс, температура воздуха держится на отметке выше нормы на 6-8 градусов, сообщает издание «Москва 24».

В дневные часы будет стабильно тепло, осадков не ожидается. А вот в ночные часы по некоторым районам Московской области возможны первые заморозки.

Синоптики готовятся, что первые нулевые или отрицательные значения температур будут зафиксированы уже к 10 октября, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».