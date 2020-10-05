В столице запустили новый онлайн-сервис для бизнеса

Интерактивный помощник быстро подбирает информацию о финансовых, налоговых, имущественных и правовых мерах поддержки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На едином портале взаимодействия бизнеса и власти в Москве MBM.MOS.RU появился новый онлайн-сервис – интерактивный помощник для предпринимателей, работающих на территории Москвы. Специальный навигатор по мерам поддержки бизнеса разработала команда MBM.MOS (ГБУ «Малый бизнес Москвы»), подведомственного Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Интерактивный помощник быстро подбирает информацию о финансовых, налоговых, имущественных и правовых мерах поддержки, подходящих для конкретного пользователя. В особый блок выделены городские субсидии для предпринимателей. Интерактивный помощник на основе данных автоматической экспресс-проверки позволяет узнать сразу, соответствует ли компания основным критериям для получения субсидии и по каким причинам возможен отказ.

«Экспресс-проверка не займет много времени и позволит сразу узнать, на какие меры поддержки может рассчитывать предприниматель», — сообщил руководитель городского Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Благодаря интерактивному помощнику каждый предприниматель может подобрать полезные именно ему образовательные мероприятия и программы обучения, а также онлайн-сервисы для бизнеса. Отдельно показаны меры поддержки для самозанятых.

«Простота сервиса в том, что для его использования достаточно зарегистрироваться на сайте, ввести ИНН вашей компании, и вам будет открыт доступ ко всей нужной информации», - отметил генеральный директор «Малого бизнеса Москвы» Андрей Железняков.