В Москве водитель автобуса избил девятиклассника Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Москве водитель автобуса избил подростка. ЧП произошло в субботу, 3 октября. О произошедшем телеканалу «360» сообщили в правоохранительных органах.

Родители пострадавшего девятиклассника, который оказался в больнице, написали заявление в полицию. В жалобе сказано, что взрослый мужчина набросился на парня с металлической каской, нанес несколько ударов по голове и скрылся.

Пострадавшего доставили в одну из московских больниц. Врачи диагностировали у ученика школы №924 множественные травмы. В выписке значатся ушиб головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, перелом большого крыла клиновидной кости справа и иные диагнозы.

По предварительным данным, обидчиком стал 31-летний водитель из ГУП «Мосгортранса», его уже задержали. Не известно, что спровоцировало мужчину на агрессию, сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются следователи.