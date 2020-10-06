Коронавирус в Москве, последние новости на 6 октября 2020 года: в столице открыли резервные госпитали

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В столице открыли резервный коронавирусный госпиталь и обсерватор в конгрессно-выставочном центре «Сокольники». Также открылся коронавирусный госпиталь в ледовом дворце «Крылатское».

- Они будут приписаны к крупным городским больницам, врачи которых имеют большой опыт в лечении коронавируса, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В городе продолжаются проверки мест массового скопления людей – торговые центры, магазины, кинотеатры, салоны красоты. Если меры безопасности не соблюдают, то владельцам выписывают штрафы или временно закрывают заведения. Проверку масочно-перчаточного режима не прошли Центральный детский магазин на Лубянке и кинотеатр КАРО в торговом центре «Атриум». Им грозят штрафы до 500 тысяч рублей или временное закрытие. Решение будет принимать суд.

Глава Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что из-за нарушений масочно-перчаточного режима количество закрытых предприятий достигло 93.

- Ношение масок и перчаток никто не отменял. Мы усилили проверки всех торговых сетей и ярмарок, а также предприятий сферы культуры и банки. К сожалению, ряд предприятий не выполняют указ мэра и не соблюдают меры безопасности, - сказал Алексей Немерюк.

В оперативном штабе по коронавирусу сообщили, что москвичи и гости города получили 752 тысячи штрафов за несоблюдение правил безопасности во время пандемии.

- Штрафы коснулись каждого десятого. Представители бизнеса получили 27 тысяч штрафов, а в 150 случаях была временная остановка деятельности, - рассказали в оперштабе Москвы.