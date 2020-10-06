Число заболевших коронавирусом в Москве на 6 октября 2020 года составило 3537 человек

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Роспотребнадзор сообщил об увеличении количества заболевших коронавирусом в Москве. На утро 6 октября выявили 3537 человек, у которых положительный тест COVID-19. Уже определен круг лиц, с кем они общались и контактировали.

- Еще день назад было зафиксировано 3327, а за последние сутки – 3537 человек, заболевших коронавирусом. Среди новых выявленных случаев: 40,6% - от 18 до 45 лет, - рассказали в оперативном штабе Москвы по борьбе с коронавирусом.

В городе усилили проверки мест массового скопления людей – торговые центры, магазины, кинотеатры, салоны красоты. Делается это для того, чтобы минимизировать количество контактов заболевших и здоровых людей.

- Ношение масок и перчаток никто не отменял, - напомнил Алексей Немерюк, глава Департамента торговли и услуг Москвы.

В столице более 30 магазинов закрыли за прошедшую неделю, а все потому что продавцы и покупатели не носили маски и перчатки.

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом напомнили, что более 95% москвичей, заболевшие коронавирусом, соблюдали самоизоляцию. Всего за два месяца уровень заболеваемости снизился в десять раз.

- За последние сутки в России выявлено 10 888 новых случаев коронавируса в 84 регионах, - сообщили в Роспотребнадзоре России.

Напомним, всего в России выявлено 1 225 889 случаев коронавируса в 85 регионах, выздоровели - 982 324 человека.