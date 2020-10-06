Антирекорд: В Москве за сутки госпитализировано 1049 человек с Covid-19

Москва занимает первое место по количеству заразившихся Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшие сутки в Москве госпитализировали более тысячи пациентов с коронавирусом. При этом 12,5% среди заболевших - дети, 41,2% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,1% - от 46 до 65 лет, еще 11,4% - от 66 до 79 лет.

"В столице подтверждено 4 082 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 1 049 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 253 человека", - сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Уточняется, что 4,8% среди заболевших - люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Таким образом, новый прирост составил 1,3%. За сутки выписаны по выздоровлению 1 156 пациентов, 31 пациент умер. Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом, число выявляемых случаев в последнее время растет. Напомним, всего в городе за время пандемии выявлено 311 559 случаев заражения, выздоровели 255 100 человек, умер 5 401.

Напомним, накануне в связи с высокой динамикой заболеваемости в городе мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии двух резервных коронавирусных госпиталей в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» и в ледовом дворце «Крылатское». С 5 октября в Москве стало обязательным требование перевода на удаленную работу не менее 30% всех работников, всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Кроме того, с 5 октября начались плановые осенние каникулы в школах – они продлятся до 18 октября.