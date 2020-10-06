Школьникам, пенсионерам и хроникам в Москве временно ограничат льготный проезд

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новых ограничениях. Фото: Евгения ГУСЕВА

Учащимся средних школ, пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями с 9 октября будет временно ограничен льготный проезд на общественном транспорте. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге на персональном сайте.

- Начиная с 9 октября и до окончания каникул, льготный проезд школьников в общественном транспорте будет приостановлен. Транспортное приложение социальной карты школьников будет временно заблокировано. А уплаченные за проезд деньги – перенесены на более поздний срок, - написал мэр Москвы.

Сергей Собянин отметил, что с понедельника у детей начались каникулы. Их продлили до двух недель, чтобы ребята посидели дома или на дачах, и таким образом было ограничено распространение коронавируса.

- Но дети остаются детьми. Удержать их дома – задача сложная. Конечно, они могут выходить гулять. Но точно – не болтаться по торговым центрам, как эти молодые люди. И тем более, ребята не должны бесцельно кататься в общественном транспорте, - подчеркнул Собянин.

Мэр также сообщил, что горожане старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями тоже должны оставаться дома. Поэтому этим категориям москвичей также будет приостановлен льготный проезд в общественном транспорте. Сергей Собянин попросил отнестись к этим ограничениям с пониманием: как свидетельствует статистика, свыше 25% новых заболевших — это люди от 65 лет и старше. Причем, как показывает практика, только 10-15% из них подхватывает коронавирус от членов семьи. Большая часть пациентов заражается COVID-19 в общественных местах — в магазинах, в транспорте или на работе.

Сергей Собянин напомнил, что московские работодатели могут быть оштрафованы за то, что не отправляют сотрудников на дистанционную работу.

- Все предприятия и организации города обязаны еженедельно информировать правительство Москвы о переводе не менее 30% сотрудников в дистанционный режим работы. Непредоставление или неполное предоставление сведений повлечет за собой наложение штрафа или приостановление деятельности в соответствии со ст. 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, - напомнил столичный градоначальник.

Сергей Собянин подчеркнул: выполнение требований по удаленной работе, соблюдение масочного режима, нахождение детей, пожилых людей и хронических больных на домашнем режиме поможет приостановить распространение в столице новой волны COVID-19.

Напомним, с 5 октября мэр Москвы обязал столичных работодателей перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников предприятий и организаций, а также всех лиц старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Исключение было сделано только для сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации. От обязательного требования дистанционной работы освобождаются медицинские и оборонные предприятия, корпорации «Росатом», «Роскосмос» и некоторые стратегические отрасли. Все остальные предприятия Москвы должны перевести не менее трети работников на "дистанционку".