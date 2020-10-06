Москвичам предложили купить «липовые» справки об отсутствии коронавируса

Москвичам предложили купить справки об отсутствии коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

Коронавирус сказывается на всех сферах жизни, в том числе и на способах отъема денег у населения. Мошенники придумали, как заработать на доверчивых россиянах. Пока новые способы тестируют на жителях Москвы и Московской области, но не исключено, что схема уйдет в регионы.

В Интернете пользователям предлагают купить справку об отсутствии коронавируса. За документ просят всего 1-2 тысячи рублей, а нужное заключение присылают в электронном виде через WhatsApp, Telegram или с помощью курьера.

Кстати, «продавцы» обещают, что такой документ, оформленный на английском языке, подойдет для выезда за границу.

- Мошенники утверждают, что имеют доступ к базе лаборатории «Гемотест», даже предлагают проверить подлинность справки по QR-коду. Но вот попадает клиент вовсе не на сайт лаборатории, а на его двойник с адресом gemotest.com.ru, где отражена вся нужная информация, - цитирует РИАМО сообщение Главного управления региональной безопасности Московской области.

Жителям региона, во избежание соблазна, напомнили, что за использование такого документа предусмотрена уголовная ответственность. В уголовном кодексе прописано наказание и для мошенников, придумавших данную схему.

Как отметил зампред подмосковного правительства — руководитель ГУРБ области Роман Каратаев, число мошеннических операций в период пандемии растет, все больше сервисов переходит в онлайн-формат. Жителям стоит быть особенно внимательными, чтобы не попасться на удочку преступников, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".