Москвичка чуть не лишилась зрения из-за зубочистки

Модница расплетала косички и повредила глаз острым предметом Фото: Олег УКЛАДОВ

Наших медоков сложно чем-то удивить, но порой и они только разводят руками. Случай, который произошел с жительницей Юго-Запада Москвы относится как раз к таким.

34-летнюю пациентку доставили в больницу врачи скорой помощи. Пострадавшая очень жаловалась на боли в глазу. Врачи ГКБ №1 имени Пирогова выслушали удивительную историю, оказывается, девушка повредила глаз зубочисткой.

Модница носила на голове тонкие косички и решила расплести их. В парикмахерскую девушка не пошла, а воспользовалась зубочисткой. В какой-то момент рука дрогнула, и острый предмет воткнулся в глаз.

Как стало известно сайту mk.ru, при осмотре выяснилось, что поцарапана роговица, но зрению пациентки ничего не угрожает. Оказав необходимую помощь, врачи отпустили девушку домой. На прощание медики посоветовали быть осторожнее в стремлении к красоте.