Число заболевших коронавирусом в Москве на 7 октября 2020 года составило 4082

Число инфицированных коронавирусом в Москве за сутки возросло на 4082 человека Фото: Иван МАКЕЕВ

Число заболевших коронавирусом в Москве на 7 октября 2020 года за минувшие сутки составило 4082 человека, 1049 из них госпитализированы.

Всего же с начала вспышки заболевания COVID-19, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в столице зафиксировано уже 311559 случаев заболевания коронавирусной инфекцией с подтвержденным диагнозом. Полностью выздоровели и выписались из столичных больниц 255100 пациентов, за сутки – 1156.

В оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве рассказали, что 41,2% новых инфицированных – это молодые люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,1% – от 46 до 65, 11,4% – от 66 до 79 лет, 4,8% – пожилые люди старше 80 лет. Еще 12,5% – дети и подростки до 18 лет.

Оперативный штаб напоминает всем москвичам: если вы почувствовали симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих – вызовите врача на дом.

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