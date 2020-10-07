Автобус, грузовик и две легковушки столкнулись в центре Москвы

В центре Москвы произошла крупная авария.

В центре Москвы произошла авария, которая перекрыла движение в районе Крымского моста. На оживленном участке пути, соединяющим Зубовский бульвар с улицей Крымский Вал столкнулись сразу четыре автомобиля: грузовик, автобус и две легковушки.

По предварительным данным, сначала столкнулись водитель грузовика Porter и автобус, а затем они задели две машины. Фургон получил серьезные повреждения, сообщает ТВЦ.

В настоящий момент известно об одном пострадавшем – это водитель грузовика. Он получил повреждения, решается вопрос с госпитализацией мужчины.

Движение по внутренней стороне дороги перекрыто, на месте аварии образовалась большая пробка. Водителям рекомендуют выбирать альтернативные маршруты.

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