В подъезде жилого дома в Москве обнаружили гранату Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Москве в подъезде жилого дома обнаружена граната. Боевое устройство заметили 7 октября, около обеда. О случившемся жильцы сразу же сообщили на «112».

Пока о происшествии известно мало, оперативная группа отправилась к дому на Кавказском бульваре, откуда поступил вызов. Предположительно, взрывное устройство – граната РГД-5.

Экспертам предстоит узнать, является ли боеприпас действующим. Если ответ на этот вопрос будет положительным, то кто оставил опасную вещь в подъезде и с какой цель, сообщает телеканал «360».