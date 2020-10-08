В Оперштабе разъяснили нормы указа о переводе работников на удаленку

На самые насущные вопросы, касающиеся перевода сотрудников на дистанционную работу, ответил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Информацию о нормах удаленки Оперштаб опубликовал в своем Telegram-канале.

Как подчеркнули в штабе, переводить сотрудников на удаленную работу обязаны все организации, даже онлайн-магазины. Один из самых распространенных вопросов, задаваемых в эти дни, - о переводе на дистанционную работу представителей социальных профессий. Это люди, занятые, например, в сфере общественного транспорта, на вывозе мусора и т. д. В таких организациях необходимые 30% могут быть соблюдены путем перевода на удаленку офисных сотрудников.

На рабочих местах остаются только «критически важные» сотрудники, при отсутствии которых создается угроза для жизни и здоровья горожан, может быть причинен ущерб имуществу либо произойдет остановка производств непрерывного цикла.

Оперштаб также прояснил ситуацию: что делать, когда работники отказываются от предоставления личных данных (например, номера машины или проездной карты).

- Обязанность по представлению сведений распространяется не только на организации, но и на их работников. В соответствии со ст. 189 Трудового кодекса РФ работники обязаны соблюдать дисциплину труда, в том числе правила поведения, определенные федеральными законами, - отметили в Оперштабе.

Указ о переводе с 5 октября не менее 30% сотрудников столичных организаций на дистанционную работу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. На удаленную работу в обязательном порядке должны быть переведены лица старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями.Мэр также напомнил, что московские работодатели могут быть оштрафованы за то, что не отправляют сотрудников на дистанционную работу.

- Все предприятия и организации города обязаны еженедельно информировать правительство Москвы о переводе не менее 30% сотрудников в дистанционный режим работы. Непредоставление или неполное предоставление сведений повлечет за собой наложение штрафа или приостановление деятельности в соответствии со ст. 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, - сообщил столичный градоначальник.

Исключение может быть сделано только для сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации. От обязательного требования дистанционной работы освобождаются медицинские и оборонные предприятия, корпорации «Росатом», «Роскосмос» и некоторые стратегические отрасли. Все остальные предприятия Москвы должны перевести не менее трети работников на "дистанционку".