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Происшествия

Москвича, вообразившего себя гусаром, оштрафовали на 200 тысяч рублей за уникальную саблю

Мужчина забрался в музей, разбил витрину и размахивал оружием, пока его не скрутили
Елена АКИМОВА
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Москвич заплатит 209 тысяч рублей за повреждение уникальной кавалерийской сабли

Москвич заплатит 209 тысяч рублей за повреждение уникальной кавалерийской сабли

Фото: Олег ЗОЛОТО

В 209 тысяч рублей обойдется желание стать гусаром 31-летнему москвичу. Мужчина с самого детства мечтал размахивать саблей и крушить противника, но времена не те: пришлось сначала идти в полицию, а когда сократили- в администраторы.

О благородных воинах мужчина в очередной раз вспомнил в декабре 2019 года, когда выпивал с приятелем. Помечтал, а после застолья вышел на улицу и сам не заметил, как ноги принесли к «Музею-панораме «Бородинская битва».

Убедившись, что дверь заперта, горе-посетитель бросил в стекло металлическую урну. Осколки с грохотом посыпались на пол, а мужчина забрался внутрь. Неспешно прошелся по залам, пока взгляд не зацепился за кавалерийскую саблю, образца 1809 года.

Без сожаления посетитель разбил защитное стекло и стал размахивать острым предметом, пишет сайт mk.ru.

К тому моменту женщина-охранник успела нажать тревожную кнопку, на место спешила полиция. Хулигану скрутили руки, но забрать саблю миром не удалось – экспонат упал и на ручке образовалась трещина.

На мужчину возбудили уголовное дело за вандализм и повреждение объекта культурного наследия. А за разбитые стекла ему придется заплатить 102 тысяч, еще в 107 тысяч рублей обошлась реставрация сабли.

ЧП