Пенсионеры и школьники с заблокированными соцкартами штурмуют московское метро Фото: Михаил ФРОЛОВ

Число заболевших коронавирусом в России снова идет вверх. В Москве советуют оставаться дома пенсионерам и школьникам. Последних даже отпустили на каникулы раньше времени, а чтобы не было соблазна разгуливать по улице и ездить в общественном транспорте – заблокировали социальные проездные.

Тем не менее, это не останавливает ни первых, ни вторых. В утренний час пик 9 октября в метро пытались попасть 33405 школьников и пассажиров, старше 65 лет. Система блокировала более 93 тысяч запрос на проезд, которые поступили от держателей соцпроездных.

В Дептрансе Москвы отметили, что на станциях удалось не допустить массового скопления людей, помогали пассажирам с нерабочими картами 350 человек, пишет РИАМО.

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин напомнил жителям о важности соблюдения масочного режима. Такие меры предосторожности, по его словам, сейчас особенно важны для здоровья, сообщает телеканал "360".

В ВОЗ фиксируют рекордные цифры по заражению коронавирусной инфекцией в мире.