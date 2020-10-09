В мэрии Москвы обсуждают возможное закрытие ночных клубов, баров и караоке

В Москве могут закрыться на карантин бары. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Столичные власти обсуждают возможное закрытие ночных клубов, баров и караоке. Ограничительные меры на работу развлекательных заведений могут быть наложены из-за резкого роста числа заболевших COVID-19. Об этом РБК рассказал источник в мэрии Москвы. При этом собеседник агентства отметил, что о закрытии ресторанов речи пока не идет — беспокойство властей вызывают именно места развлечения с большим числом посетителей.

- О закрытии ресторанов, то есть мест, куда люди приходят поесть и выпить, сидя за столиками, речи пока не идет. Вызывают обеспокоенность с точки зрения распространения болезни питейные и ночные заведения с большим скоплением людей, - сообщил источник в мэрии.

Пока непонятно, по каким критериям будут отбираться заведения, которые отнесут к барам и караоке, так как в столице много развлекательных точек со смешанным режимом работы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с распространением коронавируса в столице развивается не по благоприятному сценарию. Число инфицированных и госпитализированных ежедневно растет. Мэр столицы напомнил, что в общественных местах необходимо обязательно носить перчатки и маску.

Ночные клубы и бары уже начали закрываться по всему миру: почти 30 городов в Европе и Азии, а также в 11 штатах США ограничили деятельность увеселительных заведений из-за COVID-19. Так, в Брюсселе бары и ночные клубы закрылись с 8 октября - пока что на месяц. В Париже питейные заведения прекратили работу с 6 октября. До этого увеселительные заведения французской столицы тоже работали с ограничениями - только до 22 часов. Во французской Ницце бары останутся открытыми, но прекратят работать по ночам. В городе также запретили покупать и употреблять спиртное в общественных местах после 20 часов.

В Сеуле власти предписали барам и ресторанам закрыться еще 9 мая. А 19 августа, в преддверии второй волны коронавируса, вновь обновили запрет. О том, что он собирается прекратить работу ночных клубов, заявил и мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио.

В Москве так же ужесточают ограничительные меры: мэр столицы Сергей Собянин обязал всех работодателей города с 5 октября перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников. В обязательном порядке на дистанционку отправились люди старше 65 лет и лица с хроническими заболеваниями.

В столичных школах продлили плановые школьные каникулы — вместо одной недели дети будут оставаться дома в течение 14 дней. Чтобы удержать школьников дома, столичные власти приняли решение ограничить действие льготных проездных в общественном транспорте.

- Дети остаются детьми. Удержать их дома – задача сложная. Конечно, они могут выходить гулять. Но точно – не болтаться по торговым центрам. И тем более, ребята не должны бесцельно кататься в общественном транспорте, - подчеркнул Сергей Собянин.