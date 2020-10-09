Собянин подвел итоги недели по распространению COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Москвы Сергей Собянин подвел «коронавирусные» итоги прошедшей недели. По его словам, ситуация в столице развивается по неблагополучному сценарию. Число зараженных COVID-19 по-прежнему превышает 3 тысячи человек в день.

- К сожалению, прошедшая неделя не принесла заметных улучшений ситуации с заболеваемостью COVID-19. Количество вновь выявленных случаев заражения стабильно превышает 3000 в день. Сегодня – 3701. Выросло количество госпитализаций – до 900-1000 человек ежедневно, - рассказал глава московского правительства.

На этой неделе снова заработали резервные госпитали в Сокольниках и Крылатском. По словам Собянина, скорее всего будут также расконсервированы ковидные госпитали на ВДНХ и Каширском шоссе.

Решение отправить на каникулы московских школьников принесло свои плоды: уменьшилось число горожан в общественном транспорте. Поток пассажиров в московском метро снизился на 800 тысяч в день. Количество москвичей в наземном транспорте упало на 400 человек в сутки.

- Формально – цифры большие. Но, тем не менее, снижение составило лишь 10-11%по сравнению с серединой сентября, что явно недостаточно, - отметил Сергей Собянин. - Практически не уменьшилось и количество пассажиров старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Это тревожит больше всего.

Как показывает статистика заболеваемости, если в начале пандемии пациенты в возрасте 65 лет и старше составляли только 20% инфицированных COVID-19, то в последние два месяца их доля достигла почти 50%. Мэр подчеркнул: продолжая вести обычный образ жизни, пожилые люди и горожане с хроническими заболеваниями подвергают себя неоправданному риску.

- По данным врачей, более половины москвичей, скончавшихся от ковида, имели серьезные хронические патологии, прежде всего, диабет и сердечно-сосудистые заболевания, - рассказал Собянин. - Поэтому и пришлось принять тяжелые решения. Во-первых, расширить перечень хронических заболеваний, при наличии которого необходимо оставаться дома. Теперь в него включен и диабет. И, во-вторых, пришлось временно приостановить бесплатный проезд для москвичей 65+ и хронически больных граждан.

Сергей Собянин сообщил, что льготные проездные будут разблокированы в том случае, если их владельцам необходимо поехать за неотложной медицинской помощью.

- Если речь идет о прохождении сеансов диализа, курсов химиотерапии и других видах лечения по неотложным показаниям, то в течение дня записи к врачу социальная карта будет разблокирована, - написал Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.

Мэр предупредил: много будет зависеть от следующей недели, она станет решающей. Если москвичи будут соблюдать ограничения и следовать требованиям эпидемиологов, то, возможно, ситуацию удастся стабилизировать без введения строгих ограничительных мер.

Ранее Сергей Собянин обязал всех работодателей города с 5 октября перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников. В обязательном порядке на дистанционный режим отправились люди старше 65 лет и лица с хроническими заболеваниями.