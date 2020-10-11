Число заболевших коронавирусом в Москве на 11 октября 2020 года составило 4105 человек

На данный момент на ИВЛ в московских больницах находится 263 человека. Фото: REUTERS

За последние сутки заболели COVID-19, по данным оперативного штаба по коронавирусу в Москве, 4105 человек. Это на 13,3% больше, чем за предыдущую неделю.

- Среди новых выявленных случаев: 41,6% - от 18 до 45 лет, - рассказали в московском оперштабе.

На данный момент на ИВЛ в московских больницах находится 263 человека.

- Получил положительный тест на коронавирус Максим Ликсутов. Симптомов почти никаких нет, кроме насморка. Легкие тоже чистые. Он обратился к москвичам, что важно беречь себя и окружающих, - рассказали о самочувствии главы ведомства в Департаменте транспорта Москвы.

Напомним, что власти города просят оставаться дома людей старшего поколение (от 65 лет) и граждан с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания, болезни мочеполовой системы, заболевания костно-мышечной системы и соединительной ткани). А также к группе риска относятся беременные женщины.

- На сегодняшний день в России выявлено 1 285 084 случая заболевания коронавирусом в 85 регионах. За весь период пандемии от COVID-19 вылечились 1 016 202 человека, умерли 22 454 человека, - рассказали в оперативном штабе по коронавирусу.

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