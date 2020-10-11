Губернатор Московской области назвал своей задачей не допустить карантина в регионе

Подмосковье находится на втором месте после Москвы по числу заразившихся в России Фото: Instagram.com

Власти Московской области стремятся не допустить введения карантина в регионе на фоне растущей заболеваемости коронавирусом, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

- Сейчас нужно вразумить, объяснить, что это не баловство. Наша задача не допустить закрытия на карантин. Если карантин, то все - труба. Потому что экономика останавливается, а последствия понятны, - отметил глава Подмосковья в эфире телеканала "Россия - 1".